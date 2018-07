Rave party sotto le pale eoliche, sessanta denunciati in Abruzzo

(ANSA) – COCULLO(L’AQUILA) – Avevano pensato ad un rave party all’ombra delle pale eoliche installate sulle colline di Cocullo, il paese dei serpari. Una sessantina di giovani hanno dovuto però rinunciare all’idea, grazie all’intervento dei carabinieri della compagnia di Sulmona che dopo averli identificati li hanno denunciati per invasione di terreno di proprietà comunale. La segnalazione è arrivata l’altro giorno alla caserma dei carabinieri di Sulmona da parte di alcuni residenti preoccupati della presenza sospetta di una ventina di giovani che stavano montando delle strutture leggere per attrezzare la zona, trasformandola in una discoteca a cielo aperto. Al rave sarebbero arrivati giovani da tutta Italia. I carabinieri, appena giunti nell’area interessata dal progetto rave, hanno subito disposto lo smantellamento delle strutture.

Altri giovani pronti all’appuntamento in Valle Sagittario, provenienti da più parti d’Italia, sono stati fermati e identificati nella stazione di Sulmona e poi rispediti a casa.