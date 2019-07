Recinti elettrificati contro i cinghiali, scade domani il bando per ottenere i rimborsi

VASTO – «Ricordo a tutti gli agricoltori e alle imprese agricole interessate alla partecipazione al bando per il rimborso di quota parte dell’acquisto di recinzioni elettrificate per la protezione delle colture agricole da danni da fauna selvatica, che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando stesso, è domani 5 luglio. Per reperire l’apposita modulistica o per maggiori info, potete visitare il sito web dell’ATC VASTESE, oppure contattare la segreteria dell’ATC al numero 0873 368830».

A darne notizia il presidente dell’Atc Vastese, Antonio Campitelli.