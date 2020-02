Recinzioni elettrificate contro i cinghiali, riaperto il bando dell’Atc Vastese

VASTO – Con deliberazione del Comitato di Gestione del 21/01/2020, l’Atc Vastese ha riaperto il bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti atti alla protezione delle colture agricole da danni da fauna selvatica (recinzioni elettrificate).

Scadenza presentazione domande 30/04/2020.

Per informazioni sui criteri di assegnazione dei contributi e per la modulistica dedicata, visitate il sito web dell’Atc (www . atcvastese . it), oppure contattate la segreteria dell’ambito al numero 0873 368830 dalle ore 10:30 alle ore 12:30, e dalle ore 16:30 alle ore 18:30, dal lunedì al venerdì.

A darne notizia il presidente dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese, Antonio Campitelli.