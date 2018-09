Record disoccupati in Molise, Pasquale Marinelli: “Da noi vige la cultura del non fare”

AGNONE – “Da noi c’è la cultura del non fare. Non è solo la burocrazia a frenarci, è la difficoltà di fare rete. Dobbiamo toglierci il mantello dell’invidia”. Sono le parole rilasciate al Corriere della Sera da Pasquale Marinelli, contitolare dell’omonima fonderia di campane con il fratello Armando. L’intervista a firma di Monica Guerzoni, in edicola oggi a pagina 19, scatta una fotografia desolante sull’intera regione Molise che ha il triste primato della disoccupazione a lungo termine in Italia: il 71,8%. Sulla stessa lunghezza d’onda di Marinelli, anche la preside dell’istituto “Pilla” di Campobasso che ammette: “La scuola ha offerto gratis un ettaro di terreno coltivabile a operai espulsi dal settore edile e ha famiglie senza reddito, nessuno ha accettato”, mentre Antonio Di Pietro, ex pm di Mani Pulite, individua le colpe nel modus operandi della Democrazia Cristiana, che dagli anni ’50 regalava le tessere del partito al mondo contadino in cambio di favori.