Redditi, comuni altomolisani lontani dalla media nazionale

Ammonta a 15.778 euro il reddito pro capite di Agnone nell’anno 2016. Un dato, quello riportato dal Dipartimento delle Finanze del Tesoro, rielaborato dal centro studi Twing, di gran lunga inferiore alla media nazionale che vede l’ imponibile pro capite attestarsi sui 19.500 euro. Nella capitale del Molise altissimo i contribuenti sono 3717. In base ai dati delle dichiarazioni Irpef del 2017 (sui redditi conseguiti nel 2016) la media nazionale scende in altri comuni altomolisani. Il reddito di Capracotta è di 15.017 euro su 708 contribuenti, Poggio Sannita 10.755 (509), San Pietro Avellana 12.682 (427), Sant’Angelo del Pesco 12.150 (279), Vastogirardi 13.308 (524), Carovilli 14302 (975), Pietrabbondante 12.317 (584), Pescopennataro 15.419 euro. A Trivento, sede di diocesi, si dichiarano 12.054 euro. Nei centri abruzzesi confinanti le cose non vanno un granché meglio, vedi il reddito pro capitale di Schiavi di Abruzzo pari a 10.170 (606) e quello di Castiglione Messer Marino che arriva a 12.840, circa 7mila euro in meno rispetto la media nazionale. Ad Isernia si dichiarano 17.970 euro l’anno, mentre Campobasso sfiora la media nazionale con 19.222 (33420). In Italia il paese più ricco è Lajatico, in provincia di Pisa con 45.393 euro. A contribuire al record, la residenza nel centro toscano del famoso tenore Andrea Bocelli.