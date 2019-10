Reddito di residenza attiva per far rivivere il borgo di Poggio Sannita

POGGIO SANNITA – Reddito di residenza attiva, per l’accesso al fondo in favore di soggetti che vanno a risiedere nei Comuni molisani con popolazione fino a duemila abitanti; misure a sostegno del turismo rurale ed ampliamento dell’offerta di ristorazione; norme per disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta; proposta di legge regionale che introduce il divieto dell’uso di OGM nelle mense scolastiche e negli ospedali pubblici e privati convenzionati. Sono questi i temi che saranno trattati nel corso del convegno che si terrà a Poggio Sannita sabato 19 ottobre, presso il Palazzo Ducale, a partire dalle ore 17:30.

Interverranno i seguenti relatori: Giuseppe ORLANDO, sindaco di Poggio Sannita sui temi “Casa e Palestra della Salute”, riqualificazione impiantistica sportiva, ripopolamento delle aree rurali, officina cosmetica e fitoterapica dei tratturi; Mario DI LORENZO, Direttore GAL Alto Molise, su piano di sviluppo locale (PSL), bandi pubblici per il sostegno alle imprese nei settori Agricoltura, Turismo, Cooperative di Comunità.