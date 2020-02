Referendum, voto in Italia o per corrispondenza: l’opzione entro l’8 febbraio

FROSOLONE – Il responsabile dell’ufficio elettorale del Comune di Frosolone, Antonio Di Iorio, comunica che «ai sensi e per gli effetti del D.P.R 28 Gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 Gennaio 2020, è indetto il referendum ex art.138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 12 ottobre 2019. Le operazioni di voto si svolgeranno nella data di domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23, ai sensi dell’art.1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti. Si ricorda altresì che, anche per gli iscritti Aire è possibile esercitare il diritto di voto compilando l’apposito modello di opzione, entro e non oltre l’8 Febbraio 2020».

Al link che segue, è possibile scaricare il predetto modulo:

http://www.comune.frosolone.is.it/…/SERV…/modulo_opzione.pdf