Il regalo di Natale di Daniela Sabatino ai bambini: un allenamento alla scuola calcio di Castiglione

CASTIGLIONE MESSER MARINO – I grandi campioni mantengono la parola data e lei lo ha fatto. Daniela Sabatino, la bomber del Sassuolo e della Nazionale di calcio femminile, prenderà parte ad un allenamento con i bambini e ragazzi delle squadre della scuola calcio “San Michele Arcangelo” di Castiglione Messer Marino. L’evento sportivo, una festa in realtà, è in programma per lunedì 23 dicembre prossimo, alle ore 16,30, presso il palazzetto dello sport di Castiglione, sede degli allenamenti della scuola calcio. Nei mesi scorsi, alla ripresa degli allenamento della scuola calcio, si è registrato un incremento “insolito” di iscrizioni da parte delle bambine. “Effetto Daniela Sabatino” titolò l’Eco. E infatti a pesare sulla decisione delle bambine di iscriversi alla scuola calcio sono state sicuramente le straordinarie emozioni regalate a tutta l’Italia dalle ragazze della Nazionale impegnate in estate nei mondiali di Francia. La bomber originaria di Castelguidone rimase forse colpita da quell’articolo e dopo una serie di contatti con la redazione dell’Eco promise di “regalare” un allenamento alle bimbe e ai bimbi della scuola calcio, provenienti da Castiglione, Schiavi, Montazzoli e Fraine. Promessa che Daniela manterrà il prossimo 23 dicembre.

Francesco Bottone