“Regalo di Natale”, la stagione teatrale di Agnone chiude con il botto

AGNONE – “Regalo di Natale” di Pupi Avati chiude la stagione teatrale dell’Italo Argentino promossa ancora una volta dalla Fondazione Molise Cultura. L’appuntamento è per domani sera, domenica 5 maggio, alle ore 21,00. Protagonisti dello spettacolo gli attori: Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro e Gennaro Di Biase per la regia di Marcello Cotugno e l’adattamento di Sergio Pierattini.

La trama racconta di quattro amici di vecchia data, Lele, Ugo, Stefano e Franco, che si ritrovano la notte di Natale per giocare una partita di poker. Con loro vi è anche il misterioso avvocato Santelia, un ricco industriale contattato da Ugo per partecipare alla partita. Franco è proprietario di un importante cinema di Milano ed è il più ricco dei quattro, l’unico ad avere le risorse economiche per poter battere l’avvocato, il quale tra l’altro è noto nel giro per le sue ingenti perdite. Tra Franco e Ugo però, i rapporti sono tesi; la loro amicizia, infatti, è compromessa da anni, al punto tale che Franco, indispettito dalla presenza dell’ormai ex amico, quasi decide di tornarsene a casa. La sola prospettiva di vincere la somma necessaria alla ristrutturazione del cinema lo fa desistere dall’idea. La partita si rivela ben presto tutt’altro che amichevole. Sul piatto, oltre a un bel po’ di soldi, c’è il bilancio della vita di ognuno: i fallimenti, le sconfitte, i tradimenti, le menzogne, gli inganni. È uno tra i più bei film di Avati, lucido, amaro, avvincente. I biglietti dello spettacolo si potranno acquistare al botteghino del teatro al prezzo di dieci euro.