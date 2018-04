Regionali: Berlusconi due giorni in Molise

(ANSA) – TERMOLI (CAMPOBASSO), 12 APR – Arriverà a Termoli in elicottero, alle 11.30, atterrando nell’eliporto adiacente lo stadio per poi raggiungere il centro in auto. Comincerà così domani la visita di due giorni di Silvio Berlusconi in Molise.

Lo annuncia una nota di Forza Italia. Accompagnato da Annaelsa Tartaglione, segretaria regionale di Fi, il cavaliere passeggerà da piazza Monumento al Castello Svevo. Pranzo con imprenditori e candidati nel Borgo Antico, poi in programma interviste all’hotel Meridiano. Alle 18 raggiungerà l’area polifunzionale di San Giuliano di Puglia (Campobasso), alle 20.30 sarà a Campobasso, al Centrum Palace. Alle 9 di sabato 14 aprile farà colazione al bar Lupacchioli di Campobasso, poi partirà per Isernia dove alle 10.30 visiterà la Cattedrale e gli scavi archeologici. Alle 11.30 previsto un incontro con le categorie produttive e la cittadinanza al foyer dell’Auditorium Unità d’Italia. Alle 13.30 pranzo all’Hotel Europa; poi partenza alle 16 in elicottero dallo stadio comunale di Isernia.