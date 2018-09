Regionali, Berlusconi da Fiuggi apre al «alle liste civiche di centrodestra»

(ANSA) – FIUGGI, 23 SET – “Aprire il partito alle liste civiche di centrodestra che possono diventare anche nostri dirigenti anche senza prendere la nostra tessera. Dobbiamo essere una formazione politica aperta, cattolici, liberali, amanti dell’Italia e della libertà'”. Lo afferma il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento alla kermesse organizzata da Antonio Tajani.

In vista delle prossime regionali in Abruzzo l’ex parlamentare Fabrizio Di Stefano (in foto, ndr) sta organizzando il consenso attorno alla liste civiche appunto, quelle alle quali sembra aver fatto riferimento Berlusconi da Fiuggi.