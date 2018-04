Regionali, Berlusconi a La7: “Annullata visita in Molise” Complici le consultazioni, il presidente di Forza Italia non arriverà in regione come previsto in prima battuta

ROMA – Il Quirinale chiama, Silvio Berlusconi risponde. Causa il giro di consultazione per la formazione del nuovo Governo, il leader di Forza Italia ha annullato la visita in Molise prevista per domani, giovedì 19 aprile. E’ quanto dichiarato, questa sera, dallo stesso Berlusconi a La7 nella lunga maratona televisiva di Enrico Mentana. L’ex premier sarebbe stato ospite in Alto Molise ad Agnone e Bagnoli del Trigno.

