Regionali Molise, centrosinistra candida Carlo Veneziale a presidente

CAMPOBASSO – “Il candidato unitario del centrosinistra alla Presidenza della Regione Molise alle prossime elezioni regionali è Carlo Veneziale“. E’ la nota con cui la segreteria regionale del Pd ha ufficializzato l’assessore regionale uscente alle Attività produttive quale leader dall’intera coalizione.

Nulla da fare per la ricandidatura del Governatore uscente, Paolo di Laura Frattura (Pd), indicato da una parte del Pd molisano e, come conseguenza dell’unitarietà del centrosinistra, anche quella dell’ex senatore Roberto Ruta in quota a Molise 2.0. Veneziale, 49 anni, isernino, laureato in Economia e Commercio, in passato è stato componente del Cda di Finmolise per poi diventarne amministratore unico dal 2013 al 2015. Entrato nella giunta Frattura come primo dei non eletti, ha militato sempre nel centrosinistra. Nipote di Marcello Veneziale, ex presidente della Regione Molise, vanta una lunga esperienza nei Ds, partito con il quale ha ricoperto incarichi comunali e provinciali.