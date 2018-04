AGNONE – Per una sera Agnone diventa il centro della politica nazionale. Sono infatti previsti per giovedì 19 aprile gli arrivi in città dei leader di Lega e M5s, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il primo incontrerà i cittadini dell’alto Molise in largo Sabelli a partire dalle 20,00, il secondo che molto probabilmente sarà affiancato da Alessandro Di Battista, tirerà la volata al candidato presidente, Andrea Greco in piazza Plebiscito dalle ore 21,30.