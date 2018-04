Regionali, Dibba pronto ad “infiammare” le piazze di Trivento e Agnone

AGNONE – Dopo aver infiammato piazza Porta Nuova a Venafro, città storicamente feudo del centrodestra, Alessandro Di Battista continua il tour elettorale in Molise al fianco del candidato presidente del M5s, Andrea Greco. Oggi, infatti, Dibba sarà presente a Trivento in piazza Calvario a partire dalle 18,00, mentre per le 21,00 è atteso ad Agnone in Largo Sabelli nella cittadina che ha dato i natali a Greco. Il tutto mentre alle ore 17,00, in Alto Molise, atterrerà Silvio Berlusconi che farà visita alla fonderia Pontificia dei Marinelli.