Regionali, diocesi Campobasso organizza tavolo per ‘programma’ 

CAMPOBASSO – L’arcidiocesi di Campobasso-Boiano, in vista delle elezioni regionali, organizza un tavolo di confronto sulle “proposte etiche per la politica molisana”. Il dibattito della Pastorale del Lavoro “e’ un invito del tutto straordinario, un appuntamento di coscienza e di progettualità comune”. L’incontro del 4 gennaio prossimo, a Campobasso, servirà ad “affrontare insieme le sfide, le urgenze e le attese della nostra terra molisana. A questo dibattito e’ richiesta la voce di tutti, in particolare di chi sta pensando e valutando di impegnarsi con passione e attivamente alla costruzione sociale e politica di tutto il tessuto molisano e ad ogni cittadino che ha a cuore la propria terra perché possa il Molise diventare un “piccolo Laboratorio” sociale e culturale”. “Sono attese – riporta la nota – in modo diretto le realtà sindacali, quelle di settore e di categoria, le associazioni, il mondo universitario, scolastico e della formazione, le imprese, le Caritas, i parroci e il Progetto Policoro, oltre al mondo della comunicazione e della cultura. E’ richiesta la vostra partecipazione per tracciare il prossimo e vicinissimo cammino di responsabilità sociale”.