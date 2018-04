Regionali, Greco (M5s) al centrodestra: “Non si voteranno neppure tra di loro”

AGNONE – “Non si voteranno neppure tra di loro perché hanno coartato la volontà delle persone costringendole a candidarsi. L’altra sera ad Isernia in una pizzeria sono stato avvicinato da una signora che mi ha detto: mi candido con il centrodestra e non ti posso votare, ma la mia famiglia voterà Cinque stelle”. E’ quanto svelato da Andrea Greco durante la presentazione della lista MoVimento che correrà per le elezioni regionali il 22 aprile prossimo. “Mi spiace che qualche mio concittadino abbia prestato il fianco schierandosi con chi da sempre ha saccheggiato queste aree con l’unico obiettivo di conservare i propri privilegi – ha inoltre sottolineato Greco -. Con la legge elettorale che prevede un unico collegio, a queeste persone dico solo che non hanno nessuna possibilità di essere eletti”.