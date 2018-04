Regionali, Greco (M5s): “Sfrattiamo dalla politica chi continua a saltare da una parte all’altra”

AGNONE – “Le aree interne ostaggio di una classe politica che ha percorso la strada Campobasso – Agnone solo ed esclusivamente alla scadenza elettorale. Questo non bisogna più permetterlo, diciamo basta e sfrattiamo una volta per sempre queste persone dalla politica. Il 22 aprile Agnone e l’intero Molise hanno l’occasione storica di sciogliere i lacci della schiavitù a cui sono stati legati e condotti per anni”

Lo ha detto il candidato presidente, Andrea Greco in occasione dell’inaugurazione della sede elettorale lungo corvo Vittorio Emanuele ad Agnone. “Basta vedere e sopportare persone che fino ieri erano sedute sui banchi del centrosinistra e oggi sono passati dall’altra parte. Si sono messi insieme non per ideali comuni ma per mere questioni personali. Basta, riprendiamoci quello che è il nostro futuro e il 22 aprile mandiamoli a casa” ha poi proseguito Greco.