Regionali: la sola “novità” è il ritorno della Democrazia cristiana

È Arrizzemece, la parola chiave dello slogan scelto dai partiti Dc-Udc in unione per la tanto desiderata lista DEMOCRAZIA CRISTIANA che si presenterà alle prossime elezioni in Abruzzo del 10 febbraio 2019.

“Abbiamo scelto il dialetto Abruzzese che è nostro patrimonio culturale e che ci rappresenta appieno anche nel mondo e di cui ne andiamo fieri… per dire Alziamoci … l’ Abruzzo è in ginocchio per le troppe problematiche e il mal governo, la Dc aveva fatto dell’Abruzzo una regione virtuosa il Ministro Remo Gaspari aveva puntato sulle autostrade, industrializzazione, posti di lavoro e sanità. In fin dei conti siamo tutti democristiani, bisogna tutelare il nostro patrimonio, come il nostro dialetto, ciò che era, bisognava implementarlo non distruggerlo. Risvegliamo le coscienze, e che siano anche coscienze che ricordino i fondamenti della nostra religione Cattolico Cristiana, la rabbia ha fatto dimenticare i veri valori della vita, il populismo a volte conduce all’odio” dice Angelica Bianco, segretario regionale Democrazia Cristiana.