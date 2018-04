Regionali, Lombardi: “L’impegno per lo sviluppo delle aree interne non sarà disatteso”

SAN PIETRO AVELLANA – Ha ottenuto un buon risultato elettorale, Francesco Lombardi, scelto come candidato unico di centro-sinistra dell’area dell’Alto Molise e Medio Sannio, che ruota intorno ai comuni di Agnone, Frosolone e Trivento. Il sindaco di San Pietro Avellana e presidente della Riserva della Biosfera MAB di Collemeluccio-Montedimezzo, proclamata riserva UNESCO, ha ricevuto 702 voti, che non sono riusciti ad eleggerlo come componente del nuovo consiglio regionale, ma che risultano considerevoli nell’ambito della coalizione di centro-sinistra, arrivata terza nella competizione regionale. Francesco Lombardi, candidato con la lista del PD a sostegno di Carlo Veneziale, analizza il voto considerandolo un investimento per il futuro e un punto di partenza per l’impegno che ha preso con il territorio.

«Come canta De Gregori, resto dalla stessa parte e con le stesse scarpe – commenta Francesco Lombardi -. Non si abbandona la nave quando cambia il vento. Ho condiviso un progetto, incentrato sullo sviluppo delle aree interne, con un territorio intero e non sarà abbandonato. Lo porteremo sui tavoli istituzionali e difenderemo i contenuti e le iniziative che abbiamo programmato».

Il manifesto anti-spopolamento, firmato e condiviso tra amministratori e popolazione della zona dell’Alto Medio Sannio, basato sull’integrazione tra i servizi e su azioni concrete per fare della zona un laboratorio di rinascita delle aree interne molisane, resta un faro da seguire per il futuro. Un impegno che Francesco Lombardi non ha intenzione di disattendere. Così come non intendere deludere le persone che l’hanno sostenuto. «È stata una campagna elettorale ricca di contenuti – aggiunge Lombardi – senza slogan, né promesse. I cittadini hanno avuto fiducia nella mia persona, senza guardare a posti di lavoro o riscontri personali».

San Pietro Avellana, nello specifico, è stato il comune in cui la coalizione di centro-sinistra guidata da Veneziale ha ottenuto la percentuale di consensi più alta. Più del 48% dei voti sono andati al sindaco. È stato l’unico comune della Provincia di Isernia in cui Carlo Veneziale ha vinto. La candidatura di Lombardi ha invertito il trend generale. «Mi aspettavo una maggiore condivisione del nostro progetto da parte di alcuni comuni altomolisani, che hanno lasciato il voto alla frammentazione territoriale, ma resto soddisfatto del risultato complessivo. Spero solo che le attenzioni sulla nostra area interna non calino. In campagna elettorale ho sentito polemizzare suoi nostri programmi, ma non ho sentito proposte per il rilancio dell’Alto Molise da parte dei competitors. Per quanto mi riguarda, il mio impegno per il territorio aumenterà», dice Francesco Lombardi, ringraziando tutti coloro che hanno condiviso il progetto per l’Alto Medio Sannio. «I luoghi più caldi dell’inferno – conclude riprendendo una frase di Dante – sono riservati a coloro che in tempi di grande crisi morale si mantengono neutrali».