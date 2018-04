Regionali, over 70 agnonesi: “Votiamo compatti per Andrea Greco”

AGNONE – Gli over 70 agnonesi invitano i concittadini del Molise altissimo a votare Andrea Greco, candidato alla presidenza della regione Molise con il Movimento 5 stelle. In un volantino che sta facendo il giro della città, gli over 70 scrivono: “Vista la disastrosa situazione che da anni ci tiene con il fiato sospeso in fatto di sanità, occupazione, ambiente, viabilità, istruzione e fuga di cervelli, il 22 aprile prossimo, tralasciando i campanilismi, facciamo in modo di votare compatti per il candidato presidente del territorio Andrea Greco”.