Regionali, sindaci centrodestra Alto Molise: “Pronti a sostenere Di Giacomo, ma non accettiamo transfughi”

AGNONE – Sindaci e amministratori di centrodestra dell’Alto Molise si dicono pronti ad appoggiare l’eventuale candidatura del giudice Enzo Di Giacomo indicato alla corsa a presidente della Regione Molise. Si tratta di un passo indietro visto che solo qualche giorno fa gli stessi primi cittadini e amministratori avevano avanzato la candidatura di Lorenzo Marcovecchio, sindaco di Agnone, quale candidato presidente a Palazzo Vitale.

“A seguito delle legittime rivendicazioni avanzate dalle aree interne alto molisane – scrivono in una nota – più voci si sono levate a garanzia di un territorio che mai come in questi ultimi cinque anni è stato messo in ginocchio da una politica clientelare che, anche in termini politici, ha significato la distruzione di un partito e dei suoi vertici. La delicatezza del momento, la ristrettezza dei tempi – proseguono – non permettono, però, di dar vita a quel confronto interno tra i rappresentanti dei partiti e gli amministratori che, comunque, si rende necessario ed indifferibile. Per questi motivi – concludono – noi sindaci e rappresentanti dell’area altomolisana, nell’invitare il presidente Di Giacomo a scendere in campo a tutela ed in rappresentanza di una intera regione, lo esortiamo, fin d’ora, a farsi garante di quelle aree interne di cui lui, dalle origini carovillensi, conosce bene le problematiche e ad escludere dalla propria squadra quegli amministratori regionali che, con un’altra casacca, si sono resi responsabili di ciò a cui oggi necessita porre rimedio”.