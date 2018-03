Regionali: il sindaco Borrelli candidato con il centrodestra

BELMONTE DEL SANNIO – Riceviamo da Errico Borrelli, sindaco di Belmonte del Sannio, e pubblichiamo:

Il Sindaco di Belmonte del Sannio, Errico Borrelli, annuncia ufficialmente la sua discesa in campo nelle prossime Elezioni Regionali del 22 aprile prossimo nella coalizione di centrodestra che sostiene Donato Toma. La sua discesa in campo, meditata e approfondita con accuratezza, avverrà nella lista Orgoglio Molise, di cui condivide pienamente gli obiettivi, le ragioni e le finalità. La sua candidatura è maturata di fronte alla necessità, nel difficile e caotico momento presente, in cui tutto sembra essere messo in discussione, di riaffermare la necessità di una politica forte e autorevole, che tuteli il bene comune, assicurando certezza e stabilità per l’Alto Molise. E’ una candidatura di servizio per il suo paese, Belmonte del Sannio, e per tutto l’Alto Molise, perché in questo momento, per ricostruire un vero rapporto con i cittadini e le istituzioni e riavvicinare la politica alla gente riportando alla concretezza quotidiana le scelte regionali per sostenere le aree interne, ricreare condizioni di sviluppo economico, mettere in sicurezza le arterie stradali, dare futuro alle imprese agricole, combattere la desertificazione e consentire attraverso una riorganizzazione e ripristino dei servizi sanitari e sociali in periferia le condizioni migliori per assicurare la permanenza sicura delle famiglie nei nostri piccoli centri montani, è necessario che a scendere in campo siano i soggetti politici più autorevoli, rappresentativi e stimati di questo territorio, mettendoci la loro faccia e la loro persona. In un momento di grave difficoltà è necessario assumersi come dovere civico, senza alcun interesse o tornaconto personale, alla luce della storia politica limpida e trasparente, senza ALCUNA MACCHIA, sotto gli occhi dei cittadini in tutti questi anni di servizio alla propria terra, la responsabilità di portare avanti una proposta politica forte e concreta per il bene comune.

Il Dott. Errico Borrelli, Geologo, libero professionista, professore in ruolo ordinario di Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali e abilitato, inoltre, all’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica, Geografia e microbiologia, e professore a contratto per il Corso di Laurea in Scienze della Sicurezza per l’insegnamento di CHIMICA presso la libera Università Telematica “Arti e scienze moderne” di Roma, per 24 anni è stato sindaco: della DC di Belmonte dal Sannio dal 1985 al 1995, e dal 2004 ad oggi lo è come capolista di una Lista Civica, è stato Consigliere della Comunità Montana Alto Molise di Agnone dal 1985 al 1995 e dal 2004 al 2008 Presidente della stessa Comunità Montana e dal 2008 al 2009 commissario Straordinario dello stesso Ente, dalla fine degli anni 80 è membro della Consulta della Regione Molise per l’emigrazione, è stato componente della Commissione Regionale dei Beni Ambientali, dall’aprile 1997 a settembre 98, da aprile 2000 a maggio 2001 e da settembre 2002 a luglio 2009, componente unico, per la parte geologica, della realizzazione del P.T.P.A.A.V. n.7 – Regione Molise – L. 431/85, in passato componente, in qualità di Esperto Ambientale, nelle Commissioni Edilizie di Agnone, Forlì del Sannio, Sant’Angelo del Pesco, Poggio Sannita, Castelpetroso, Pietrabbondante, dal settembre 2004 al 2009 è stato membro supplente del Comitato delle Regioni, a Bruxelles, e infine da gennaio 2013 a Dicembre 2013 ha, ricoperto la carica di COMMISSARIO LIQUIDATORE della COMUNITA’ MONTANA “Alto Molise” di Agnone (IS).

La sua esperienza politica, così lunga e particolareggiata, oggi viene messa a servizio di tutta la Regione Molise e in primo luogo per l’Alto Molise, Agnone e Belmonte del Sannio come garanzia per il futuro e la tutela di questi territorio che hanno urgenza di invertire la rotta della desertificazione e dello spopolamento.