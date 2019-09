Regione Abruzzo: la Giunta approva un nuovo calendario venatorio, si parte il 2 ottobre

Si è tenuta oggi, a Palazzo Silone, a L’Aquila, una seduta di giunta regionale presieduta dal Presidente Marco Marsilio. Su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente l’esecutivo regionale abruzzese ha approvato il Calendario Venatorio 2019-2020 che si è conformato all’ordinanza del Tar e al parere Vinca ed è comunque suscettibile di ulteriori aggiornamenti anche in esito alla decisione di merito del Tar che si avrà il prossimo 4 dicembre. Il documento non è stato ancora pubblicato sul sito della Regione, ma salvo novità dell’ultimo momento l’apertura della stagione venatoria è fissata al 2 ottobre prossimo. Per vie brevi l’assessore Imprudente, al telefono con la nostra redazione al termine dei lavori della Giunta regionale, conferma infatti l’apertura al 2 ottobre prossimo.