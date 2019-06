Regione: Molise Dati, cosa tutta agnonese

Da un agnonese ad un altro. Molise Dati, la società informatica in house della Regione Molise, nata con la mission di innovare e migliorare i servizi del sistema Regione resi al cittadino, vede l’entrata nel nuovo Cda, a trazione centrodestra, di Francesco Del Basso. L’ex assessore a Palazzo San Francesco, alla Comunità Montana Alto Molise e in via Berta, dopo un lungo periodo di anonimato politico, torna a galla grazie ad uno sponsor d’eccezione quali i Popolari per l’Italia che lo hanno spinto nel nuovo Consiglio di Amministrazione, benedetto dal governatore Donato Toma.

Del Basso, del quale non si ricordano particolari tracce dell’azione politica amministrativa in passato, prende il testimone del concittadino Maurizio Cacciavillani, ex presidente di Molise Dati dove a volerlo fu l’ex governatore Pd, Paolo di Laura Frattura. A differenza di Cacciavillani che percepiva un indennizzo di 40mila euro l’anno, Del Basso, nelle vesti di soldato semplice, ovvero consigliere, dovrà accontentarsi (si fa per dire) di 15mila euro lorde l’anno. Ma come si suol dire: di questi tempi tutto fa brodo. Soprattutto se a pagare sono i contribuenti. Per la cronaca nominato presidente, il commercialista 64enne Giuseppe Tondi, mentre l’altro consigliere nel Cda è Cinzia Russo di Larino. Auguri!