Residenze false in Molise per truffare le assicurazioni, denunciati otto campani

Si intestano ventidue veicoli dichiarando una falsa residenza in provincia di Isernia per truffare le compagnie assicurative. Otto campani denunciati dai Carabinieri.

Continuano le operazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia finalizzate a contrastare il fenomeno delle false residenze. I Carabinieri della Stazione di Carpinone hanno denunciato otto persone tutte originarie tra la provincia di Napoli e Caserta che risultavano essere intestatari complessivamente di quattordici autoveicoli e otto motocicli. Gli interessati avevano attestato falsamente di essere anagraficamente residenti in provincia di Isernia con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative relative ai citati veicoli, di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. Dovranno rispondere dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale e truffa aggravata. Numerose sono le agenzie assicurative coinvolte per un danno economico ancora da quantificare.