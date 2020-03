“Resta a casa, il giornale te lo consegniamo noi”, Teleregione parla dell’iniziativa di Eco e Protezione civile

CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: Teleregione Molise parla dell’iniziativa promossa da l’Eco Alto Molise – Vastese in collaborazione con l’Associazione nazionale Carabinieri – Nucleo volontari Protezione Civile di Agnone, guidata dal cavalier Mario Petrecca. “Resta a casa, il giornale te lo consegniamo noi” è la proposta che arriva ai tanti cittadini impossibilitati a uscire da casa ma che allo stesso tempo vogliono tenersi aggiornati tramite i quotidiani cartacei nazionali e locali. E allora a partire da oggi, dalle ore 8,oo alle 10,00, basta chiamare il numero di telefono 333.7703056 e un incaricato, munito con le protezioni del caso, consegnerà nelle abitazioni la copia richiesta. E’ questo anche un modo per aiutare un comparto, quello dell’editoria, che in un momento di emergenza, vive un periodo di forte crisi in merito le vendite.