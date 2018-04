Restauro della chiesa di Torrebruna, 200mila euro dalla Regione

Ier mattina a Pescara il presidente della Giunta regionale Luciano D’Alfonso ha firmato tre atti di concessione riguardanti il Museo del Minatore e la Scuola della pietra a Lettomanoppello e la riqualificazione della chiesa della Trasfigurazione a Torrebruna.

Questo il dettaglio degli interventi:

1) realizzazione dell’intervento denominato: “Completamento del Museo del Minatore” a Lettomanoppello, che prevede lavori di definizione architettonica volti alla rifunzionalizzazione di una struttura esistente, per un importo complessivo pari ad € 80.097,38 a valere per intero su fondi PAR FSC 2007/2013 Linea di Azione I.3.3.a (soggetto attuatore: Comune di Lettomanoppello);

2) realizzazione dell’intervento denominato: “Riqualificazione edificio adibito a Scuola della pietra” a Lettomanoppello, che prevede lavori di revisione degli impianti e adeguamento alla normativa di sicurezza dell’intero edificio al fine di assicurarne la completa fruizione per un importo complessivo pari ad € 120.000 a valere per intero su fondi PAR FSC 2007/2013 Linea di Azione I.3.3.a (soggetto attuatore: Provincia di Pescara);

3) realizzazione intervento denominato: “Restauro e risanamento conservativo della Chiesa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo” a Torrebruna, che prevede lavori di consolidamento e miglioramento strutturali dell’edificio al fine di assicurarne la fruizione in totale sicurezza, per un importo complessivo pari ad € 200mila a valere per intero su fondi PAR FSC 2007/2013 Linea di Azione I.3.3.a (soggetto attuatore: Comune di Torrebruna).