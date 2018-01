Reti elettrificate e dissuasori: 1,5 milioni di euro per proteggere le colture agricole

È stato pubblicato sul sito della Regione Abruzzo l’avviso del PSR 2014-2020 “Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale”, con una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro.

L’intervento finanzia con un contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa le spese finalizzate all’acquisto e posa in opera di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, fisse o mobili, reti antiuccello, rete elettrificate o realizzazione di recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico e bio-plastico, acquisto di dissuasori faunistici o acquisto di cani pastore da lavoro registrati e vaccinati a norma di legge.

Negli ultimi anni la rinaturalizzazione della collina e della montagna, alcuni errati interventi di ripopolamento di fauna selvatica, la forte incidenza in regione di aree protette, hanno consentito un consistente incremento demografico di numerose specie selvatiche, in particolare di ungulati. Risulta pertanto strategico un intervento che aiuti gli agricoltori a condividere con la fauna selvatica il territorio garantendo ai primi la possibilità di ricavarne reddito dalle proprie attività ed ai selvatici di sopravvivere con le opportunità trofiche assicurate dal territorio non legate ad attività dell’uomo.