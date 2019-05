Riabilitazione: “Atlante”, il centro di fisioterapia all’avanguardia sul territorio

LE AZIENDE INFORMANO

AGNONE. Un centro di riabilitazione all’avanguardia che grazie ad esperienza, competenze e professionalità dei suoi operatori sta prendendo sempre più piede ad Agnone e nei centri dell’Alto Molise e Vastese.

E’ quello inaugurato nel dicembre di due anni fa (2017) da Nino Perna in una moderna ed elegante palazzina lungo Viale Vittorio Veneto al civico 10/d, nei pressi dello stadio comunale “Civitelle”. Si tratta di centosessanta metri al piano terra con vari box, palestra e servizi igienici.

L’offerta di “Atlante” è molto variegata e assicura terapie fisiche (tecarterapia, laser yang, onde d’urto, magnetoterapia, elettroterapia, tens, ionoforesi, ultrasuoni, elettrostimolazione, tesla pulse ramp therapy), tecniche (osteopatia, taping neuromuscolare e funzionale, valutazioni posturali, rieducazione posturale, ginnastica posturale, ortopedica, neuromotoria, correttiva, massaggi sportivi massoterapia, riflessogena, connettivale), riabilitazione respiratoria e consulenze ortopediche e fisiatriche.

A partire da settembre il centro “Atlante” di Agnone, che ha già una sede a Venafro e una a Cassino, offrirà i corsi “anni in movimento” rivolti a persone non più giovanissime ma che al tempo stesso desiderano mantenersi in forma, nonché attività motorie preventive e adattate.

Non da meno risulta essere il pacchetto dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni. Psicomotricità basata sul gioco tra le principali proposte offerte dal personale altamente qualificato tra i quali spicca la dottoressa Filomena Gerbasi. Non solo Molise, visto che il centro “Atlante” sarà di prossima apertura in Abruzzo e precisamente a Pescara.