Riaperta al traffico la Bifernina, cinque vittime: morto un uomo originario di Poggio Sannita

Riaperta al traffico la fondovalle Biferno, ma sale a cinque il numero delle vittime del frontale.

L’impatto lungo la strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” rimasta chiusa al traffico per ore in corrispondenza del km 31,300, nel territorio comunale di Montagano (CB), a seguito di un incidente.

Il sinistro, uno scontro frontale probabilmente dovuto ad un sorpasso vietato, ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di quattro persone ed il ferimento di un’altra, deceduta poco dopo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.

In loco è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine attualmente impegnato nei rilievi del caso; a seguito delle operazioni di rimozione dei mezzi e di pulizia del piano viabile sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Queste le iniziali delle vittime: N.F., 65 anni originaria di Riccia ma residente a Ferrazzano; P.P. di 72 anni, nato a Poggio Sannita ma residente a Campobasso, e T.A., 73 anni, nato a Cercemaggiore e residente a Ferrazzano. Alla guida della Panda rossa, invece, P.G. di 80 anni, di Ripabottoni che viaggiava insieme alla moglie di 72 anni, di Ripabottoni.