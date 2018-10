Riaperto il ponte Sente… ma solo per il sopralluogo del prefetto Guida

BELMONTE DEL SANNIO – Tecnici della Provincia di Isernia in azione, oggi, per rimuovere le barriere che fisicamente impediscono il transito alle autovetture sul ponte Sente tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio. Nessuna riapertura però, ma solo un gesto di cortesia nei confronti del prefetto di Isernia, Fernando Guida, che si è mosso dal palazzo del Governo per recarsi sul viadotto per un sopralluogo. Accolto dall’amministrazione comunale di Belmonte del Sannio, con in testa il sindaco Errico Borrelli e l’assessore Dalio Mastrostefano, il prefetto ha prima visitato il ponte per prendere contezza della reale situazione di pericolo, per poi proseguire il sopralluogo sulla ex statale Istonia, la “mulattiera” alternativa che oggi resta l’unico collegamento tra l’Alto Vastese e l’Alto Molise. Il prefetto ha chiesto conto degli stanziamenti di fondi per i lavori in somma urgenza sul vecchio tracciato. Alcuni interventi sono già stati realizzati, ma la strada presenta diversi punti con dei veri e propri passaggi in frana. Infine il prefetto Guida si è intrattenuto a lungo con una donna che vive al di qua del ponte, sul versante abruzzese, la quale ha manifestato al rappresentante del Governo tutta la preoccupazione e i disagi che ha comportato la chiusura dell’imponente viadotto, soprattutto in vista dell’imminente inverno. Guida si è mostrato particolarmente attendo e sensibile alle istanze rappresentate con passione e con rabbia dalla donna a nome delle comunità dell’Alto Molise e Alto Vastese.