Riapertura ponte Sente, Matticoli: “È una bufala, prima gli interventi”

BELMONTE DEL SANNIO – Riapertura del ponte Sente entro Pasqua, solo per le autovetture. È la voce insistente che circola tra Belmonte del Sannio e Castiglione Messer Marino. Molti lettori hanno contattato la nostra redazione chiedendo conferma a questa voce. A fare chiarezza è il consigliere delegato della provincia di Isernia, Mike Matticoli.

“Nessuna riapertura, non prima degli interventi di messa in sicurezza. Abbiamo un incontro lunedì dal prefetto per stabilire un cronoprogramma per i lavori da eseguire con i due milioni che dovrebbe aver concesso il governo nel decreto Genova, solo dopo tali lavori potrà essere riaperto. Ovviamente dei fondi di cui sopra al momento la provincia non ha ancora nessun atto ufficiale, lunedì sempre dal prefetto saranno concordati anche tali adempimenti”.