Ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, denunciato un foggiano

L’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Termoli, ha proceduto a notificare la misura di prevenzione personale di Avviso Orale emessa dal Questore di Campobasso, ad un cittadino termolese, I.A., di anni 38 gravato da numerosi precedenti penali, quali, delitti contro la P.A., contro il patrimonio e contro la persona nonché in materia di stupefacenti. La misura in questione si è resa necessaria in quanto l’uomo, incurante delle norme vigenti, ha messo in atto molteplici comportamenti illeciti mediante la commissione di reati che violano la sicurezza pubblica e destano particolare allarme sociale.

Lo stesso personale dell’Ufficio Anticrimine, inoltre, dopo aver esperito attività di indagine, ha individuato e segnalato all’Autorità Giudiziaria M.A., foggiano di 52 anni, resosi responsabile del reato di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. L’uomo per assicurarsi un ingiusto profitto, ha utilizzato carte carburante oggetto di furto, con cui effettuava dei prelievi fraudolenti mediante rifornimenti di carburante nei comuni del foggiano.