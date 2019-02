Ricettazione, molisana arrestata dai Carabinieri.

Condotta in carcere per scontare il residuo della pena per ricettazione. È quanto capitato nella serata di ieri ad una donna dell’hinterland venafrano, già in regime di detenzione domiciliare, arrestata dai Carabinieri della Stazione di Venafro. L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a seguito di condanna al residuo della pena di reclusione di dieci anni e sei mesi per ricettazione e falso aggravato e continuato. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata condotta presso la Casa Circondariale di Chieti dove dovrà scontare un residuo pena di diversi anni.