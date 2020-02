Ricorrenze, Papa santo ad Agnone: venticinque anni dopo

AGNONE. «Un uomo, un pontefice, un santo». E’ il titolo scelto dalla Pontificia fonderia Marinelli di Agnone per l’evento culturale celebrativo del 25° anniversario della visita in città dell’allora Papa Giovanni Paolo II. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Agnone, della Curia vescovile di Trivento e della Regione Molise, è per il 19 marzo prossimo, presso la sede del museo internazionale della campana, alle ore 15,30. L’evento avrà inizio con la scopertura e la benedizione di una targa commemorativa in ricordo della visita del Papa santo, cui seguirà la proiezione del film documentario “Un Santo fra noi”. Dopo la visione delle suggestive immagini storiche il convegno a tema moderato da Gabriella Marinelli. Tra i relatori il sindaco Lorenzo Marcovecchio, Gioconda Marinelli sul tema “Una giornata memorabile”, Giuseppe D’Onorio che tratterà “Pontefici e campane: uno stretto connubio” e Franco Di Nucci, con un intervento dal titolo: “Il Papa ed il mondo del lavoro”. Giuseppe Marinelli interverrà con una allocuzione dal titolo “Agnone accoglie un Papa” ed infine, non certo per importanza, il vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, chiuderà l’evento culturale con delle riflessioni. L’evento si chiuderà alle ore 18,30 presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli, con la santa messa presieduta dal vescovo e la benedizione della “Campana di San Giovanni Paolo II” destinata alle missioni dei padri caracciolini in Congo.