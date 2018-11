Riduzione dei vitalizi Abruzzo, il Pd diserta la seduta in Commissione bilancio

«Una maggioranza irresponsabile e incosciente che non si presenta ai lavori della prima Commissione Bilancio facendo saltare tutti gli importanti punti inseriti all’ordine del giorno tra cui la riduzione dei vitalizi a cui sono legati il taglio dell’80 per cento dei trasferimenti erariali secondo quando deciso dalla Finanziaria del nuovo Governo nazionale e l’approvazione delle risorse da destinare al Piano neve delle quattro Province abruzzesi».

Questo il commento del consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che spiega: «Con l’ennesima assenza dei consiglieri di maggioranza abbiamo avuto ancora una volta la dimostrazione di come questo governo regionale non abbia a cuore per nulla gli interessi degli abruzzesi. Una maggioranza litigiosa, inconcludente e ormai liquefatta come dimostrato d’altronde in tutti questi quasi cinque anni di amministrazione regionale».