Riduzione indennità consiglieri regionali, si decide in Commissione Bilancio… se il Pd si presenta

Il primo appuntamento della settimana politica in Abruzzo è in programma oggi, martedì 27 novembre 2018, alle ore 10, con la seduta straordinaria della Commissione Bilancio. Al primo punto dell’ordine del giorno ci sono una serie di progetti di legge che riguardano: la riduzione dei vitalizi, la razionalizzazione del costo della politica e della spesa per i dirigenti della Regione Abruzzo e degli enti strumentali, l’abolizione del doppio vitalizio, la modifica al sistema degli assegni vitalizi e introduzione del prelievo di solidarietà, il contenimento dei costi per gli assegni vitalizi e, infine, la riduzione del trattamento economico dei Consiglieri regionali. Successivamente saranno esaminati altri progetti di legge riguardanti provvedimenti di carattere urgente e il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. A seguire i lavori della Commissione Bilancio si riunirà, in seduta straordinaria, la Commissione Territorio per esaminare un progetto di legge che riguarda una serie di provvedimenti di carattere urgente. Giovedì 29 novembre, alle ore 10, nella sala consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, tornerà a riunirsi il Consiglio regionale.