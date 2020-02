Riduzione numero parlamentari, a fine marzo il referendum confermativo

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato pubblicato il D.P.R. 28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto per domenica 29 marzo 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente “modifiche agli articoli 56,57 e 29 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera.

Il testo del quesito referendario è il seguente:

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli art. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari” approvata dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana – Serie generale n. 240 del 12 ottobre 2019?”

Per tale referendum le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 marzo, dalle 7 alle ore 23 e le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Per il referendum questione, gli elettori italiani residenti all’estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, votano per corrispondenza.

La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli elettori residenti all’estero, fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente ad essa.

In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1 comma 3 e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell’art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, anche utilizzando l’apposito modello, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, reperibile dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it .