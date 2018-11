Rielezione di Pupillo, Campitelli: «C’è poco da essere felici, le strade provinciali sono al collasso»

«C’è poco da essere felici per la rielezione di Mario Pupillo a Presidente della Provincia di Chieti. Il mancato dissesto economico si regge su gambe fragili, visto che del piano di alienazioni di 16 milioni si sono raccolti solo pochi spiccioli».

Lo dichiara Nicola Campitelli, coordinatore provinciale di Lega Chieti che prosegue: «Un modo per guadagnare tempo e sperare in fondi, che puntualmente sono arrivati guarda caso prima delle elezioni regionali. Nel frattempo però, non si è fatto niente per la sicurezza dei cittadini della provincia, mi riferisco ad interventi nelle scuole e negli edifici sensibili, come poco o nulla si è fatto per la sicurezza dei lavoratori, viste le condizioni penose in cui versano le strade gestite dalla Provincia di Chieti, sulle quali transitano quotidianamente migliaia di automobilisti. Un esempio che vale per tutti – conclude Campitelli – è il ponte sul Sangro che collega Lanciano con la Val di Sangro, la cui chiusura sta provocando un danno economico incalcolabile per l’intera area. Un’infrastruttura che secondo gli annunci dovrebbe riaprire a Natale, data a nostro avviso troppo dilatata nel tempo. Occorrono interventi seri ed urgenti per riaprire il prima possibile».