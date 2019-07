Riesumata la scritta “Dux”, la sinistra non ha altro da fare e presenta interrogazioni a Salvini

VILLA SANTA MARIA – «È incredibile quello che è successo a Villa Santa Maria in provincia di Chieti. Con la scusa di creare percorsi “educativi e formativi”, l’amministrazione ha riesumato una vecchia scritta inneggiante al duce fascista. E così oggi è nuovamente leggibile quel vergognoso “DUX” che giustamente il tempo aveva cancellato. È inaccettabile. Deposito subito un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministro Matteo Salvini che venga rimossa quella vergognosa scritta. Il fascismo non è un’opinione, è un crimine. E come tale va trattato».

E’ quanto annuncia su Facebook, con un post, il parlamentare abruzzese del Pd, Camillo D’Alessandro.