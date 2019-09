Rifiuta di sottoporsi al test antidroga, operaio denunciato dai Carabinieri di Agnone

AGNONE – I Carabinieri del NORM della compagnia di Agnone, nel corso dei servizi di istituto, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un giovane operaio in quanto si trovava alla guida del veicolo in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. L’uomo alla guida, fermato dai militari durante un posto di controllo, si rifiutava di sottoporsi agli appositi accertamenti per accertare l’eventuale alterazione dovuta all’assunzione di sostanze tossiche. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo affidato in custodia ad altro congiunto. Lo stesso è ora in attesa dei provvedimenti che saranno emessi a suo carico dalla magistratura competente.