Rifiutano l’alcoltest, denunciati due molisani

CAMPOBASSO – Nell’ambito dei servizi di prevenzione degli illeciti al Codice della Strada predisposti come di consueto anche in occasione dei week end, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso, hanno denunciato in stato di libertà due persone per essersi rifiutate di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

I predetti, mentre si trovavano alla guida dei propri veicoli, venivano fermati in due posti di controllo predisposti nelle vie del Capoluogo molisano e controllati.

Durante il controllo, i fermati erano in condizioni psico-fisiche alterate in quanto avevano un linguaggio disconnesso ed emanavano un forte odore di alcool tanto da indurre gli operanti a richiedere di sottoporsi all’esame dell’etilometro.

In tutte e due le situazioni però, i fermati, si sono rifiutati di effettuare il test dell’etilometro e per loro è scattata subito una denuncia penale molto più grave prevista dalla normativa vigente.

Oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, i conducenti hanno dovuto lasciare sul posto le loro autovetture che sono state poi affidate a idonei parenti dagli stessi indicati come custodi.