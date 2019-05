Rifiuti abbandonati, ad Agnone vince chi ne raccoglie di più

AGNONE. Una sfida tra squadre a chi raccoglie più immondizia abbandonata nei boschi e lungo le strade che circondano Agnone. E’ l’originale idea a cui sta lavorando il primo cittadino, Lorenzo Marcovecchio in collaborazione con la testata giornalistica l’Eco de l’Alto Molise, la società Smaltimenti Sud e gli studenti degli istituti cittadini. A spingere il sindaco a proporre la competizione il susseguirsi di casi che quotidianamente vedono impegnati gli uomini della Polizia municipale a segnalare rifiuti abbandonati nell’agro e in pieno centro.

“Perché bisogna sempre dare la caccia ad un tesoro e non provare a riscoprire quelli esistenti? Perché bisogna sempre emulare le azioni dei bulli e non, invece, quello che di splendido compiono i nostri concittadini”. Sono questi gli interrogativi che spinge l’amministrazione Marcovecchio a ribattezzare l’iniziativa “Riscopri un tesoro”. Già studiato una sorta di regolamento che vedrà la contesa aperta a squadre formate da dieci persone con almeno due maggiorenni. I luoghi da ripulire saranno individuati dagli studenti delle scuole, ma anche da semplici cittadini. I componenti delle varie squadre, che decideranno di prendere parte alla gara, saranno muniti di apposita attrezzatura (guanti, sacchi, tute colorate, scope, ecc.).

Un bonus speciale a chi raccoglierà rifiuti particolari che saranno consegnati alla ditta di smaltimento e ai vigili urbani, i quali cercheranno di risalire al trasgressore. Vincerà chi raccoglierà più rifiuti In palio un premio da mille euro. “E’ nostra intenzione sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni ad un problema, quello dei rifiuti abbandonati, che sta prendendo una bruttissima piega – sottolinea Marcovecchio -. Di qui l’idea di organizzare una sorta di partita che si giocherà nei boschi, sui prati, lungo i corsi d’acqua e le strade interpoderali del nostro territorio, dove, sempre più spesso, si registra l’incivile pratica di abbandonare i rifiuti. Molto probabilmente la giornata ecologica – prosegue il primo cittadino – sarà organizzata nel mese di agosto quando speriamo di fare anche una dimostrazione di come si ricicla la plastica, l’alluminio, la carta e il vetro”.

Nel frattempo sempre più frequenti le multe innalzate dagli uomini della Municipale nei confronti di quanti, incuranti delle sanzioni, decidono di abbandonare i rifiuti. A supporto degli uomini di Umberto Guerrizio, il servizio di videosorveglianza nonché tecniche di indagini particolari che il più delle volte si rivelano vincenti per risalire agli autori dell’abbandono. Infine nelle ultime settimane da registrare come un gruppo di cittadini, con tanto di bambini al seguito e in maniera del tutto spontanea ha ripulito la strada Panoramica. Un bell’esempio, sicuramente da imitare.