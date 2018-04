Rifiuti da Roma in Abruzzo: nessuno stop, si va avanti per tutto il 2018

“Dovremmo aver confermato il trattamento dei rifiuti della Capitale in Abruzzo fino alla fine dell’anno. Il primo colloquio che abbiamo avuto con la Regione Lazio, seppur interlocutorio, è stato molto positivo”. Così l’assessore alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari oggi pomeriggio a Genova ai Parchi Nervi a margine della presentazione dello spazio espositivo di Roma a Euroflora replica al consigliere comunale del Pd capitolino Marco Palumbo secondo il quale a fine giugno la Regione Abruzzo bloccherà il trattamento dell’immondizia della Capitale. “C’è un aumento considerevole di produzione dei rifiuti, che ha messo un po’ in sofferenza la città, l’aumento è legato anche all’aumento dei consumi, per noi l’importante è che aumenti la raccolta differenziata, gli esiti del progetto che stiamo portando avanti si vedranno tra tre-quattro mesi, speriamo che si ripropongano i dati positivi del quartiere Portico di Ottavia dove è stato raggiunto l’86% di raccolta differenziata in un mese”.