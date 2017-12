Rimorchiatore in fiamme, scatta il piano anticendio

Nella giornata odierna il porto di Vasto è stato lo scenario di un’esercitazione antincendio organizzata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto prevedente la presenza di un incendio a bordo del rimorchiatore portuale “Città di Crotone”.

In tale occasione, oltre all’immediato intervento dei militari e dei mezzi della Guardia Costiera, sono intervenuti in supporto anche gli operatori portuali, il personale dei servizi tecnico-nautici presenti in porto (ormeggiatori e pratico locale), gli operatori delle imprese portuali e la Motonave Shark che presta servizio di assistenza alle piattaforme.

La peculiarità dell’attività odierna è stata quella di prevedere l’emergenza su uno di quei mezzi che in primis sono deputati a coadiuvare questa Autorità Marittima in tali frangenti.

L’obiettivo, infatti, è stato quello di provare nuove alternative in caso di reale intervento utilizzando sia unità che tecniche diverse da quelle solite.

Al termine dell’esercitazione, che si è dimostrata importante e fattivo test dei piani e dei protocolli di emergenza in vigore, si è tenuto un incontro per verificare l’esito degli interventi effettuati valutando l’adeguatezza della risposta attuata dai mezzi di soccorso e dal personale intervenuto.