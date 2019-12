Abruzzo e Molise si trovavo attualmente a metà strada tra una struttura di alta pressione ed una bassa pressione presente sull’Egeo che richiama aria fredda dai vicini Balcani, anche se gradualmente tenderà ad attenuarsi nel corso dei prossimi giorni.

Queste le previsioni per i prossimi giorni:

La giornata di lunedì 30 vedrà iniziali condizioni di tempo instabile soprattutto sul versante orientale dove non mancheranno residui e deboli fenomeni sparsi, nevosi a quote basse. Temperature pressoché stazionarie, venti moderati dai quadranti settentrionali e mare ancora mosso.

La giornata di martedì 31 vedrà l’ulteriore rinforzo dell’alta pressione ed il conseguente miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutto il territorio. Temperature in calo nei valori minimi su pianure interne e fondovalle con possibilità di gelate, in aumento nei valori massimi.

1-2-3 gennaio 2020: tempo stabile e prevalentemente soleggiato ovunque. Ancora possibili gelate sulle vallate interne, ma anche probabilità di foschie e nebbie.

Angelo Ruggieri

Meteorologo AMPRO – Associazione Meteo Professionisti