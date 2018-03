Rinnovo cariche sociali, soci e famiglie del Cenacolo Culturale “Camillo Carlomagno” in conclave

AGNONE – Convocata per venerdì 23 marzo l’assemblea dei soci e delle famiglie dell’associazione Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno. L’appuntamento è per le ore 17,30 (prima convocazione) nella sala Ofs del convento dei padri Cappuccini per discutere il seguente ordine del giorno:

Lettura e approvazione della relazione del presidente per l’anno 2017

Lettura e approvazione della relazione del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sul rendiconto consuntivo 2017

Lettura e approvazione del Bilancio preventivo 2018

Programmazione delle attività per l’anno 2018

Votazioni per il rinnovo delle cariche associative (presidente, vice presidente, segretario, sei consiglieri per il consiglio direttivo, tre membri del Collegio dei Revisori del conti, tre membri per il Collegio dei probiviri).

“La nostra associazione sta consolidando i molti sacrifici e il determinato impegno del Consiglio direttivo e di tutti i soci – spiegano nella lettera di convocazione, Giuseppe De Martino, presidente del Cenacolo e don Onofrio Di Lazzaro, padre spirituale dell’associazione – al fine di dare una svolta alla vita sociale ed alle attività che sono state prerogativa per decenni del nostro sodalizio quali: la Compagnia Le 4C, I Giocondieri, il Teatro Comico degli Abruzzi, L’Eco de l’Alto Molise – Vastese, il Gruppo Folklorico, il Gruppo delle Tradizioni Popolari, l’Università delle Generazioni, il Gruppo Musicale Jesus Floyd e la sezione Emigrazioni. Siamo fiduciosi – concludono – in una massiccia partecipazione nonché in uno slancio di comprensione e generosità nei confronti di una delle più longeve associazioni presenti sul territorio molisano”.