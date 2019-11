ANSA – Black Friday? C’è chi dice no. E’ categorico quello di Ecoalf, azienda che trasforma in tessuti materiali di scarto come le reti da pesca, e spiega: «Come parte della nostra filosofia, noi non parteciperemo al black friday». «Abbiamo bisogno di essere consapevoli e creare meno rifiuti. Riparare, scambiare, donare e riciclare sono soluzioni semplici che possiamo adottare come individui».

