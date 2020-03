Rischio contagio in Sevel, i sindacati chiedono di posticipare la ripresa dell’attività lavorativa

ATESSA – «Si è appena conclusa la riunione in Sevel. Dopo che la Direzione aziendale ha illustrato le modifiche all’organizzazione del lavoro per rispettare il Decreto di contrasto alla diffusione del coronavirus, le organizzazioni sindacali hanno espresso le loro preoccupazioni e perplessità e chiesto di posticipare la ripresa dell’attività lavorativa tenendo conto della condizione sanitaria del territorio e di quanto contenuto nel documento unitario. L’azienda ha chiesto alcune ore di tempo per prendere una decisione».

Lo comunicano le rappresentanze sindacali di FIMM-FIOM-UILM-FISMIC-UGLM-AQCF.